Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı - Son Dakika
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Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

28.07.2022 16:42
Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

Malatya'da okul müdürü, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Malatya'da okul müdürü, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Battalgazi ilçesindeki Derme İmam Hatip Ortaokulunda yaz kursunda öğrenim gören 8 yaşındaki Kasım Alomori'nin nefes alamadığını fark eden arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi.

Çocuğun yanına gelen Şekerci, önce sırtına vurduğu çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

Öğretmenin müdahalesinin ardından rahat nefes almaya başlayan çocuk, daha sonra ambulansla kontrol için hastaneye götürüldü.

Yaşananlar, okuldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı - Son Dakika
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