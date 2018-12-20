Malatya'da Okul Önlerinde Denetim

Malatya Emniyet Müdürlüğü
tarafından "Okul Önü Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunmasına, huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanmasına yönelik uygulamaya 278 personel katıldı. Polis
ekipleri, okullar ve yakın çevrelerindeki şüpheli kişiler, park, bahçe, umuma açık iş yerleriyle okul servis ve diğer araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada, 853 kişi sorgulanırken, 130 okul ve yurt çevresi ile 94 umuma açık yer kontrol edildi, herhangi bir suç ve suç unsuruyla aranan kişiye rastlanmadı.
Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 391'i okul servis aracı olmak üzere 588 aracı kontrol ederek, trafik yönünden kusurlu görülen 39 araca 6 bin 716 lira ceza uyguladı.