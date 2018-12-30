Son Dakika Haberleri: Malatya'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Malatya'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

13 dakika önce

Malatya merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Malatya merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" dedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:33 Kaynak: İHA

Malatya Valisi, Malatya, Güncel
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