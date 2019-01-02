Malatya'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi
29 dakika önce
MALATYA (İHA) – Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
MALATYA (İHA) – Malatya
'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Aydın
Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" dedi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
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