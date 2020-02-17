Malatya'da okullar arası satranç müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Gençler Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara 196 öğrenci katıldı.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, erkeklerde 40 okuldan 160 öğrenci, kızlarda ise 9 okuldan 36 öğrencinin katılımıyla müsabakalara başladıklarını belirterek, "Bu müsabakalarımız 3 gün sürecek. Ayrıca 20-21 Şubat'ta ise Yıldızlar, 24-25-26 Şubat'ta Küçükler, 27- 28 Şubat'ta da Minikler kategorisinde müsabakalarımız oynanacaktır." dedi.