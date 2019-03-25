Malatya'da Okullararası Gençler Güreş Şampiyonası Başladı

Malatya'da düzenlenen Okullararası Gençler Güreş Şampiyonası başladı.

Malatya'da düzenlenen Okullararası Gençler Güreş Şampiyonası başladı.



Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada müsabakalar, 7 okuldan 40 sporcunun katılımıyla başladı.



Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün sürecek olan şampiyonaya katılan okullara teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.



Aslan, sıkletlerinde birinci olan sporcuların 3-5 Mayıs tarihlerinde Siirt'te yapılacak grup şampiyonasına katılacağını kaydetti.



Müsabakaların ilk gününde, grekoromen dalda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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