Malatya'da okullararası güreş şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da okullararası güreş şampiyonası yapıldı

6 saat önce

Malatya'da okullararası B Gençler Serbest ve Grekoromen Güreş İl Şampiyonası sona erdi.

Malatya'da okullararası güreş şampiyonası yapıldı, System.String[]

Malatya'da okullararası B Gençler Serbest ve Grekoromen Güreş İl Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Battalgazi Spor Salonu'nda okullararası B Gençler Serbest ve Grekoromen Güreş İl Şampiyonası yapılrı.

Şampiyonada Grekoromen kategorisinde, 45 kiloda Bayram Genç, 48 kiloda Işıkhan Barlas, 51 kiloda Yunus Emre Bayar, 55 kiloda Emircan Toğacar, 60 kiloda Mustafa Demirhan, 65 kiloda Hamza Kurak, 71 kiloda Yunus Aslan Argun, 80 kiloda Süleyman Kaplan, 92 kiloda Abdulsamed Başkaya ve 110 kiloda Erdal İlhan birinci oldu.

Serbest kategorisinde ise 45 kiloda Efe Güner, 48 kiloda Anıl Çal, 51 kiloda Ahmet Furkan Adatepe, 55 kiloda Emre Barak, 60 kiloda Ahmet Kuşbey, 65 kiloda Alican Tanrıverdi, 71 kiloda Fatih Ces, 80 kiloda Miraç Erdem, 92 kiloda Muhammed Bozkurt ve 110 kiloda Ahmet Faruk Erdem birinci oldu.

Müsabakada dereceye giren sporculara Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan ve antrenörler tarafından madalya ve başarı belgeleri verildi.

Grekoromende birinci sırayı alanlar ile serbest kategoride birinci ve ikinci olan sporcular Malatya'yı grup müsabakalarında temsil edecek.

Malatya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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