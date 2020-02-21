Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları sona erdi

7 saat önce

Malatya'da, okullararası genç kız ve erkekler A-B kategorisi spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Malatya'da okullararası spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları sona erdi, System.String[]

Malatya'da, okullararası genç kız ve erkekler A-B kategorisi spor tırmanışı il birinciliği müsabakaları sona erdi.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ve dört gün süren müsabakalar da okullar derece yapmak için kıyasıya yarıştı.

Müsabakalar sonunda genç erkekler A kategorisinde Malatya Spor Lisesi, genç kızlar A kategorisinde Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, genç erkekler B kategorisinde Malatya Spor Lisesi, genç kızlar B kategorisinde Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, yıldız erkeklerde Yeşilyaka Orta Okulu, yıldız kızlarda Yeşilyaka Orta Okulu, küçük erkeklerde Türkiye Orta okulu, küçük kızlarda Ziya Kökalp Orta Okulu, küçük kızlar bireysel kategoride Ted Malatya Koleji Orta Okulu, minik erkeklerde Yeşilyaka İlkokulu, bireysel dalda Şehit Konuk İlkokulu, minik kızlar Yeşilyaka İlkokulu, bireysel dalda ise Malatya Ted Koleji İlkokulu birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Güllü, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Faruk Akçınar ve öğretmenler tarafından verildi.

Derece giren gençler 17-19 Nisan Nevşehir Yıldızlar 3-5 Nisan Trabzon'da Malatya'yı temsil edecek.

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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