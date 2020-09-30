Malatya'da "okullarda dezenfektan sıkıntısı" olduğuna yönelik haberlere yalanlama - Son Dakika

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda dezenfektan sıkıntısı" bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde "Okullarda dezenfektan sıkıntısı" başlığı altında, "İlkokul, ortaokul ve liselerde kısmi yüz yüze eğitimin başlaması sonrasında Malatya'daki okullarda dezenfektan ve temizlik malzemesi sıkıntısı başladığı" iddialarına ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde kısmi zamanlı eğitim görebilmeleri için okullar açılmadan önce bütün tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler kapsamında bütün okullarımıza yeterli sayıda dezenfektan ve maske dağıtılmıştır. Ayrıca okullarımızda, okul binasının girişi ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asıldı. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde yeteri kadar el antiseptiği bulunuyor.

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binalarının genel temizliği yapıldı. Okullarımızda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulunduruluyor. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edildi. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapıldı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlendi. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlendi."