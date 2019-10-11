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Malatya'da okullardaki özel güvenlik görevlilerine eğitim

42 dakika önce

Malatya'da okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Malatya'da okullardaki özel güvenlik görevlilerine eğitim, System.String[]

Malatya'da okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin teminatı çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla okullarda görev yapan özel güvenlik görevlileri bilgilendirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, 7-8 Ekim'de gerçekleştirilen eğitimlerde "Etkili iletişim", "Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları", "Genel kollukla ilişkiler", "Çocukların suçtan Korunması", "Uyuşturucu madde bilgileri", "Terörle mücadele", "Asayiş hizmetleri", "Toplum destekli polislik konularında" 335 özel güvenlik görevlisi ve 155 güvenli eğitim okul koordinasyon görevlisi Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğitim verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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