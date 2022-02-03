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Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor - Son Dakika

Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor

03.02.2022 15:13
Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor

Darende Kaymakamlığı, kış şartlarında kütüphaneye ulaşmakta güçlük yaşayan engellilerin okumak istedikleri kitapları evlerine ulaştırıyor.

Darende Kaymakamlığı, kış şartlarında kütüphaneye ulaşmakta güçlük yaşayan engellilerin okumak istedikleri kitapları evlerine ulaştırıyor.

Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu, kırsaldaki bir mahalle ziyaretinde, genç bir kızın kendisine kütüphaneye gidemediği için kitap bulmakta güçlük çektiğini iletmesinin ardından çalışma başlattı.

Darende Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphane Müdürü Nevim Eryılmaz Doğan başkanlığında oluşturulan 3 kişilik ekip, talep eden her engellinin evine istediği kitabı götürerek okumasını sağlıyor.

Bu kapsamda Akçatoprak Mahallesi'nde kitap ulaştırılan Derya Talan, Kaymakam Türkoğlu'ndan istediği kitaplara kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Talan, böylesine bir hizmetin engelliler için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Engelli bir vatandaş olarak kütüphane imkanlarından faydalanma şansım kış şartlarında zordu. Kaymakam Bey bizleri ziyaret ettiğinde bana bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de kendisinden kitap istemiştim. Bu isteğimi yerine getiren görevlilere minnettarım. Bu kitapları okuduktan sonra yenilerini getirecekler." diye konuştu.

Kütüphane Müdürü Doğan da mobil uygulama sayesinde engellilerin hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor

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Sadrazam, Türkoğlu, Darende, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da okumak isteyen engellilerin kitapları evlerine gönderiliyor - Son Dakika


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