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Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı

13.06.2021 21:10

MALATYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden biri kadın 2 kişinin cenazeleri karıştı.

MALATYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden biri kadın 2 kişinin cenazeleri karıştı. Karışıklık, ölen kadını son kez görmek isteyen aile bireylerinin tabutu açmasıyla ortaya çıktı.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün hayatlarını kaybeden Naciye Şentürk (71) ile Bülent Ö.'nün cenazeleri karıştı. Naciye Şentürk geçirdiği kalp krizi sonucu, Bülent Ö. ise koronavirüsten nedeniyle yaşamını yitirdi. Karışan cenazeleri fark eden Naciye Şentürk'ün yakını Ramazan Gedik, durumu sosyal medyadan paylaşarak bu olaya tepki gösterdi.

Gedik, kadın ve erkek cenazelerinin karışmasının affedilir bir hata olmadığını belirterek, Cumartesi gecesi yakınım Naciye Şentürk, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Bizler de sabah cenazemizi almaya geldiğimizde morgda açıp bakmak istedik. Açtığımızda bize verilen cenazenin Naciye Şentürk olmadığını gördük. Bizim cenaze 71 yaşındaki Naciye Şentürk olması gerekirken tabutta olan 30'lu yaşlarda genç bir erkekti. Şaşırıp kaldık dedi.

Tabutun içindeki cenazenin kendilerine ait olmadığını anladıklarını ve hemen görevlilerle iletişime geçtiklerini anlatan Gedik, İlgililere durumu izah ettik. Oradaki morg görevlisi arkadaş, 'hayır, bu cenaze sizin' dedi. Bülent Özer'in yakınları bizden önce bizim cenazemizi alıp defnet etmek üzere ayrılmışlardı. Hemen ambulans şoförünü arayıp, durumu izah ettik. Bizi beklemelerini söyledik. ve kendi cenazelerini de kontrol etmelerini söyledik. Bize bırakılan cenaze Covid hastasıymış. Aile bu yüzden kendi sağlığını tehdit etmemek için kontrol etmeden teslim almış. Biz de kendi cenazemiz diye rahat bir şekilde morga girdik. Bu affedilmeyecek bir hata. Sonuç itibariyle mezarlığa gelip cenazeleri değiştirdik diye konuştu.

Gedik, olayın peşini bırakmayacağını ve hukuki yollara da başvuracaklarını ifade ederek, Hastanenin başhekimiyle görüştüğümüzde konuya inanamadığını söyledi. Başhekim, 'Olayın üzerine gidip sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapacağım' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayıp, sonuna kadar kanuni yoları deneyeceğim. Bugün bu yanlışı düzeltmezsek yarın daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir diye konuştu.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktük ise cenazelerin karışmasıyla ilgili, görevli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı
Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı
Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı
Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı

Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Malatya, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da ölen iki kişinin cenazeleri karıştı, aileleri şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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