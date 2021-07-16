Malatya'da Olimpik Açık Yüzme Havuzu haftanın 6 günü hizmet verecek - Son Dakika

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki Olimpik Açık Yüzme Havuzu, haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet verecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Olimpik Açık Yüzme Havuzu, yaz aylarında belirli gün ve saatlerde halka açık olacak.

Pazartesi günleri temizlik nedeniyle kapalı olan havuz, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ilk seans 10: 00-13: 30 saatleri arasında ikinci seans ise 14: 00-17: 30 saatleri arasında (erkek-kadın) hizmet verecek.

Havuz cuma günleri ise ilk seans 10: 00-13: 30 arası, ikinci seans ise 14: 00-17: 30 saatleri arasında sadece kadınlara açık olacak.

Havuza tek seferlik giriş ücretinin 25, tek kişilik abone ücretinin ise haftada en fazla 3 gün olmak kaydıyla 180 lira olduğu belirtildi.