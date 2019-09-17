Son Dakika Haberleri: Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

1 saat önce

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 232 muhtelif çapta tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kasatura ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
AK Parti'nin üye sayısı 2 ayda 56 bin 260 kişi düştü Çocuk hackerlara operasyon kamerada İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]