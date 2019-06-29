Son Dakika Haberleri: Malatya'da ot, anız ve bahçe yangınları
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da ot, anız ve bahçe yangınları

36 dakika önce

Malatya'da farklı bölgelerde çıkan ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönüm alan zarar gördü.

Malatya'da ot, anız ve bahçe yangınları, System.String[]
Malatya'da farklı bölgelerde çıkan ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Akçadağ, Arguvan ve Kale ilçelerindeki 36 ayrı noktada çeşitli nedenlerle çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
İtfaiyenin 12 personel ve 25 araçla müdahale ettiği olaylarda, bin 180 dönüm alan, 950 meyve ağacı zarar görürken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
Bu arada Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşları yol kenarındaki kuru otları yakmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Akçadağ, İtfaiye, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 23:58:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da ot, anız ve bahçe yangınları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]