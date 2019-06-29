Malatya'da ot, anız ve bahçe yangınları
20 dakika önce
Malatya'da farklı bölgelerde çıkan ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönüm alan zarar gördü.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:37 Kaynak: AA
'da farklı bölgelerde çıkan ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Akçadağ
, Arguvan
ve Kale
ilçelerindeki 36 ayrı noktada çeşitli nedenlerle çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
İtfaiyenin 12 personel ve 25 araçla müdahale ettiği olaylarda, bin 180 dönüm alan, 950 meyve ağacı zarar görürken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
Bu arada Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşları yol kenarındaki kuru otları yakmamaları konusunda uyardı.
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