Malatya'da Otele Silahlı Saldırı
53 dakika önce
Malatya'da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Malatya
'da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Olay Battalgazi
ilçesine Saray
Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Ömer Efendi sokakta bulunan bir otelinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle otele rast gele ateş açtı.Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri olayda yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edili.Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme de 2 adet tüfek kartuşu buldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:33 Kaynak: İHA
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