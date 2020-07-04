Malatya'da otluk alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika

Yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 4 araç ve 14 ekip, Doğanşehir Orman İşletme Şefliği ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla 7 saatte söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi'ndeki kuru otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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