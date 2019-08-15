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Malatya'da otluk alanda yangın

1 saat önce

Malatya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da otluk alanda yangın, System.String[]
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Vaizpınar mevkisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında bölgede bulunan bazı kayısı ağaçları da zarar gördü.
Battalgazi, İtfaiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:13 Kaynak: AA
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