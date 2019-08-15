Malatya'da otluk alanda yangın
1 saat önce
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:13 Kaynak: AA
'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Battalgazi
ilçesi Orduzu
Mahallesi Vaizpınar mevkisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında bölgede bulunan bazı kayısı ağaçları da zarar gördü.
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