Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Adıyaman Karayolu'nda, Mahmut K. yönetimindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Z.  yönetimindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonet çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaralanan sürücüler araçlarında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücüler itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdıldı. 2 yaralı tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.


Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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