Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak

31.12.2020 11:32
Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak, System.String[]

Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak.

Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu daha önce aldığı karar ile Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, trambüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik-akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının 20 Kasım 2020 tarihinde başlaması karar alınmış, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen toplu taşıma kartlarının kişiselleştirilmesi ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip ikinci bir karar alınıncaya kadar ertelenmişti. Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının 19 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanmasına ve 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyahat kartlarının kişiselleştirilmesi ve HES kodu tanımlama işlemlerini tamamlamayanların elektronik, akıllı seyahat kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. - MALATYA

Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika


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