Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobil Anahtarı Görünümlü Suikast Silahı

Malatya'da Otomobil Anahtarı Görünümlü Suikast Silahı

27 dakika önce

Malatya'da bir otomobilde araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Malatya'da Otomobil Anahtarı Görünümlü Suikast Silahı, System.String[]
Malatya'da bir otomobilde araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslantepe Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde iki mermi alan araç anahtarı şeklinde bir silah ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki sorgusu sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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