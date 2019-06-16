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Malatya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

31 dakika önce

Malatya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı, System.String[]
Malatya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Mişmişpark Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Malatya kent istikametinden gelerek İnönü Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Keziban Şekerci yönetimindeki 44 HU 265 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 FY 885 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Keziban Şekerci ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Derya Deniz Gürbüz, Kübra Şekerci, Elif Şekerci, Mehmet Ali Şekerci ile Mevlüde Şekerci yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
Elazığ, Malatya, 3. Sayfa
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