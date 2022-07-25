Malatya'da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı

25.07.2022 21:05
Malatya'da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bahçe korkuluklarına çarptı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bahçe korkuluklarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çelikhan yolunda seyir eden Ş.A. idaresindeki 44 ABC 647 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçe korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile H.Ç. ve T.A. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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Malatya'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar Malatya'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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