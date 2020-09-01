Malatya'da otomobil dere kenarına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dere kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya istikametinden gelmekte olan Dilek Karakuzu'nun kullandığı 06 VM 699 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Malatya Caddesi'nin Kırıkköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düşerek dere kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:05 - Kaynak: AA
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