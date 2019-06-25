Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Malatya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

51 dakika önce

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkez Battalgazi ilçesi Çınar Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 HD 262 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Bahar. D. ve Alparslan D. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Battalgazi, Merkez, Malatya, Güncel
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