Malatya'da otomobil devrildi : 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil devrildi : 3 yaralı
6 saat önce
Malatya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Y.Ö. idaresindeki 70 ET 479 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.Ö. ve R.Ö. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:40 Kaynak: AA
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