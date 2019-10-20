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Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı

23 dakika önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde H.D. idaresindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 6 kişiyi araçtan çıkarttı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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