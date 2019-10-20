Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı
23 dakika önce
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:04 Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde H.D. idaresindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 6 kişiyi araçtan çıkarttı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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