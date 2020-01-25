Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil devrildi: 7 yaralı
6 saat önce
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selami Güner'in kullandığı 23 HD 214 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ kara yolunun Kapıkaya mevkisinde devrildi.
Kazada araç sürücüsü Güner ile isimleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı 70 yaşındaki Ali yılmaz enkaz başında oğlu gelini ve torunlarını çıkarılmasını bekliyor