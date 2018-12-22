Malatya'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
2 saat önce
MALATYA'da, kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi.
MALATYA'da, kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü Kevser Abat(45) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bostanbaşı
Mahallesi'nde meydana geldi. Kevser Abat'ın kullandığı 44 LL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri kısa süreli çalışmayla Abat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kevser Abat, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:51 Kaynak: DHA
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