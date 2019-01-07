Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı

11 dakika önce

Malatya'da yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine ilerleyen N.Ö. idaresindeki 44 H 0006 plakalı halk otobüsüne aynı istikamete seyir halinde olan G.A. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü G.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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