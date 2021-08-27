112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada devrilen ambulansta bulunan İ.E.Z, T.C, S.B, H.D. ile otomobildeki H.B. ve B.K. yaralandı.

Malatya 'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Malatya'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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