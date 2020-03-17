Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık Mehmet Akif Özkul yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık Mehmet Akif Özkul yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Adıyaman yolunda Yakup Özkul yönetimindeki 23 AR 815 plakalı otomobil, Mehmet Aslan'ın kullandığı 27 ABT 431 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Merve Nur Özkul yaralandı. 6 aylık bebek Mehmet Akif Özkul'un ise yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Akif'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak Yayaya yol veren kamyonete, arkadan gelen cip çarptı İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi         
16:51
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor         
15:14
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]