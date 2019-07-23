Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

17 dakika önce

MALATYA'nın Darende ilçesinde, minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı 8 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
MALATYA'nın Darende ilçesinde, minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Karagöz'ün kullandığı 46 D 7203 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Hanifi Kökçek yönetimindeki 46 D 7203 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler Rüstem Karagöz ve Hanifi Kökçek ile Utku Talha, Ömer Hökkeş, Sebile ve Şeyma Dernek ile Perihan ve Alperen Kökçek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu 14 AB ülkesi, Akdeniz'deki göçmenleri paylaşmayı kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]