Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunus Emre Caddesi eski stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.İ. idaresindeki 44 AAG 510 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 44 AAC 419 plakalı motosiklet eski stadyum önünde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi ambulansta yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
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