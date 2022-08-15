Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

15.08.2022 19:29
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sularında İnönü Caddesi Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 44 ACK 008 plakalı motosiklet ile G.G. yönetimindeki 44 KY 700 plakalı araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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