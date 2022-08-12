Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

12.08.2022 15:11
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sularında Malatya- Ankara karayolu sanayi kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. (22) idaresindeki 44 AAN 386 plakalı Opel marka otomobil ile S.K. (57) yönetimindeki 44 AAD 422 plakalı Yuki marka motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malatya, Opel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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