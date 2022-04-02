Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı

02.04.2022 19:07
Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı

MALATYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde ilerleyen kamyona çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

MALATYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde ilerleyen kamyona çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolunda meydana geldi. Abuzer H. yönetimindeki 44 AAD 250 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Sinan B.'nin kullandığı 44 LS 401 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilin içerisinde bulunan sürücü Abuzer H. ile birlikte Yusuf H., Perihan H. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı
Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı
Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı
YORUMLAR
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Adıyaman, Otomobil, Malatya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil, kamyona çaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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