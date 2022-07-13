Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.07.2022 09:44
Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin kayısı işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin kayısı işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Salık'ın (34) kullandığı 44 AL 943 plakalı otomobil, Çöşnük Mahallesi Tandoğan trambüs durağında bekleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı kayısı işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüsteki E.T. (54) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı Malatya'da ekilen yeni buğday türünden yüksek verim alındı
Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:24 Trafik polisinin örnek davranışı yürekleri ısıttı! Yaşlı amca için trafiği böyle durdurdu
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:44:56. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement