Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı

6 saat önce

Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralıMALATYA'da, kontrolden çukarak reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı

MALATYA'da, kontrolden çukarak reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi İstasyon Viraj Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara karayolunda ilerleyen Kasım S., yönetimindeki 44 AAT 908 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazada, sürücü Kasım S., yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Sürücüsü Kasım S.'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtiliken, çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]