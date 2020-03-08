Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil, reklam panosuna çarptı Sürücü yaralı

MALATYA'da, kontrolden çukarak reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi İstasyon Viraj Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara karayolunda ilerleyen Kasım S., yönetimindeki 44 AAT 908 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazada, sürücü Kasım S., yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Sürücüsü Kasım S.'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtiliken, çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.