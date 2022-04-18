Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Dabakhane mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA