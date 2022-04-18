Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

18.04.2022 22:00
Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Malatya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Dabakhane mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Yeşilyurt, Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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