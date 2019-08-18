Malatya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:04 Kaynak: AA
'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Battalgazi
ilçesine bağlı Başharık Mahallesinde Sena Geçen (20) yönetimindeki 44 LS 897 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Geçen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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