Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
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Malatya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesinde Sena Geçen (20) yönetimindeki 44 LS 897 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Geçen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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