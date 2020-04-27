Malatya'da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kaza, Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ahmet B. idaresindeki 80 AR 286 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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