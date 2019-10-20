Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı

Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı

59 dakika önce

Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı, System.String[]

Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil D. ( 32) yönetimindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.Ters dönen araçta sıkışan Remziye D.(24), Merve D. (18), Öznur D.(22), Sefa D. (25), Buğlem D.( 7), Eymen D.(2) ile araç sürücüsü yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Halil D. ile Eymen D. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer 5 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:04 Kaynak: İHA
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