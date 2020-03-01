Malatya'da otomobil tır'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı-2 - Son Dakika

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Malatya'da otomobil tır'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı-2
6 saat önce
Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı-2.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
Malatya'da otomobil TIR'a çarptı 1 ölü, 1 ağır yaralı-2
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