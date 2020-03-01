Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ali Ç. yönetimindeki 58 BF 650 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolunda Doğanşehir Erkenek Tüneli girişindeki betona çarptı.

Sürücü Ali Ç. ile otomobilde bulunan Döndü Ç, Abdullah Ç, Ayşe Ç, Enes Ç. ve Talha Ç, yaralandı. Otomobile sıkışan yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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