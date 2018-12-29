Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobile Pompalı Tüfekle Saldırı

Malatya'da Otomobile Pompalı Tüfekle Saldırı

1 saat önce

Malatya'da bir oto bakım servisinde bulunan otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Malatya'da Otomobile Pompalı Tüfekle Saldırı, System.String[]
Malatya'da bir oto bakım servisinde bulunan otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Demirciler sokakta bulunan iş yerlerine gelen bölge esnafı sokak içerisinde park helinde bulunan bir otomobile silahla ateş açıldığını görünce durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Çok sayıda saçmanın isabet ettiğini araç ve sokak içerisinde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri 3 adet boş tüfek kartuşu buldu.

Gece geç saatlerde gerçekleştirildiği değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:45 Kaynak: İHA

Polis, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi

Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:50:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobile Pompalı Tüfekle Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]