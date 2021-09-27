Son dakika haberi: Malatya'da otomobilin çarpıp kaçtığı 79 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

- Malatya'da otomobilin çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Biruni Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.A. idaresindeki 44 AAD 694 plakalı Volvo marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fatma Demez'e çarptı. Kaza sonrası sürücü durmayarak bölgeden uzaklaşırken, ağır yaralanan yaşlı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Demez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler olay sonrası kaçan sürücüyü 4 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. G.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)