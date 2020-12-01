Malatya'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Malatya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

01.12.2020 18:09
Malatya'da otomobilin çarptığı kişi öldü, System.String[]

Malatya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesinin Kozluca Mahallesi'ndeki iş yerinden çıkıp yolun karşısındaki evine geçmeye çalışan Ali Dağ'a (59) A.E. idaresindeki 33 40 LA 833 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan Dağ, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri, aynı bölgede meydana gelen 69 kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek daha önce yol kapatma eylemlerinin de gerçekleştirildiği bölge için yol güvenliğinin alınmasını istedi.

Otomobil, Kozluca, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika


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