Malatya'da Otomobilin Çarptığı Polis Öldü
1 saat önce
Malatya'da otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti.
Malatya
'da otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, U.M. idaresindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil, Yeşilyurt
ilçesi Malatya- Ankara
kara yolu Makro kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e (47) çarptı.
Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Macit, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken Macit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Polis
memurunun, Yazıhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:32 Kaynak: AA
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