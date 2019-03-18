Son Dakika Haberleri: Malatya'da Otomobilin Çarptığı Polis Öldü

Malatya'da Otomobilin Çarptığı Polis Öldü

1 saat önce

Malatya'da otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti.

Malatya'da Otomobilin Çarptığı Polis Öldü, System.String[]
Malatya'da otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U.M. idaresindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Malatya- Ankara kara yolu Makro kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e (47) çarptı.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Macit, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken Macit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis memurunun, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:32 Kaynak: AA

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